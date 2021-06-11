AA

Suyla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşlar, kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışırken, bazıları araçlarının üzerine çıkarak belediye ekiplerinin suyu çekmesini bekledi.

AA'nın haberine göre, su birikintilerinin bulunduğu bölgeler, ekiplerce zaman zaman ulaşıma kapatılarak tahliye çalışması yapıldı.

Öte yandan bazı mahallelerdeki evler ile iş yerlerinin depolarını da su bastı.Sağanak, Mudurnu ilçesinde de su baskınlarına neden oldu.

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