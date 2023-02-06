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Bolu'da restorandaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Bolu'da bir restoranda hesap tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Giriş: 06.02.2023 - 23:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da restorandaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Restoranda silahlı kavga! 5 yaralı
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AA

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda müşteriler O.Ç. ve E.T.T. ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında hesap sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından mekandan ayrılan O.Ç, yaklaşık 1 saat sonra O.Ç, T.C.E. ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ile yeniden restorana geldi.

Yeniden tartışma yaşayan müşteriler ile iş yeri çalışanları silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Olayda, iş yeri çalışanlarından A.G. ve A.Y. ayağından hafif yaralandı, müşterilerden O.Ç, E.T. ve O.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan Ö.A. ile A.Y. avukatları ile polis merkezine giderek teslim olurken, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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