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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da pikap dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı

        Bolu'da yoldan çıkan pikap dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı

        Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak 15 metreden dereye düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 02:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 02:26
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        Bolu'da pikap dereye düştü: 1 ölü, 3 yaralı
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        Bolu'da yoldan çıkarak dereye devrilen pikapta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Çığırtkanlar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen pikap, Büyüksu Deresi üzerinde bulunan köprünün girişinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yüksekten dereye düştü.

        2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

        Araçtaki 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile dışarı çıkarken 2 kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi ile itfaiye sevk edildi.

        1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        AA'nın haberine göre, Serhan A. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Murat Sınmaz'ın (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Ebubekir Ç. Furkan B. ve Serhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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