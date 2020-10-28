Bolu'da "Panter-B" kuyumcu soygunu tatbikatı yapıldı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte olası bir kuyumcu soygununa ne kadar sürede müdahale edilebileceğini tespit etmek amacıyla "Panter-B" adıyla tatbikat düzenledi.

Senaryo gereği, silahlı ve maskeli 2 kişinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki kuyumcuya girerek, iş yeri sahibini tabancayla tehdit ettikten sonra vitrindeki altınları alarak kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderken, trafik polisleri ise kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklarla Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolunda tedbir aldı.

Bindikleri hafif ticari araçla kaçan soyguncuları sivil ve resmi ekipler takibe aldı. Kent merkezinden D-100 kara yolundan İstanbul istikametine kaçmaya çalışan söz konusu kişiler, Üniversite Kavşağı'nda ekiplerce durduruldu. Polis ekipleri araç içerisinde bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

- Üzerinde silah var uyarısı

Ekipler tarafından durdurulan ve araç içerisindekilerin indirildiği sırada olayı gerçek sanan bazı vatandaşlar, "Memur bey belinde silah var onu alın" uyarısında bulundu.

Tatbikatın sonunda, soygunun yapıldığı iş yerine şerit çeken ekipler, daha sonra iş yerinden parmak izi aldı.