Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 2 kilo 84 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mevlüt K. (27) ve E.Ç. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mevlüt K. "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı, E.Ç. serbest bırakıldı.