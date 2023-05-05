AA

Bolu'da, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

D-100 karayolunda, Ankara istikametinde seyreden Samet Toprak (27) idaresindeki otomobil, İzzet Baysal Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Toprak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR sürücüsü Mehmet T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.