Bolu'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bolu-Mudurnu kara yolunda Salih B. idaresindeki otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki panelvan, Sarıyer köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan Salih B. ile panelvanda bulunan Ayşe A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salih B. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Salih B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.