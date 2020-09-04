Bolu'da nikah merasimleri 1 saati aşmayacak

AA

İçişleri Bakanlığının ülke genelinde başlattığı kapsamlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimlerine katılan Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollerin gün boyunca 140 ekip ve 500 personelle süreceğini söyledi.

Artan vakalar nedeniyle yeni tedbirlerin alındığını anlatan Ümit, "Bolu'da köy, mahalle, sokak düğünü, nişan ve kına gibi etkinlikler bugünden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Koronavirüsle mücadele tedbirlerine bazı yerlerde çok iyi uyulmakla beraber bazı yerlerde de yeterince uyulmamasından kaynaklanan bir artış olduğu gözlemleniyor." diye konuştu.

Vali Ümit, İçişleri Bakanlığının belirlediği prensipler çerçevesinde bundan sonraki düğünlerin sadece nikah şeklinde olacağı kaydederek, "Düğünlerin süreleri 1 saati aşmayacak. 1 saatlik süre içerisinde nikah şeklinde düğünler yapılabilecek. Bunun dışında birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş üzerinde ve 15 yaş altında olan vatandaşlarımız nikahlara gelemeyecek." dedi.

Düğünlerde kapalı su haricinde ikramın yapılmayacağını dile getiren Ümit, bütün toplu etkinliklerin iki kamu görevlisi tarafından başından sonuna kadar denetleneceğini vurguladı.

Bolu'da da pozitif vakaların, entübe hastaların, hastanede ve evde izole edilenlerin olduğunu anlatan Ümit, izolasyona tabi tutulan vatandaşların mutlaka kurallara uyması gerektiğini sözlerine ekledi.