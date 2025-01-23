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        Haberler Gündem Bolu'da müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda yangın çıktı

        Bolu'da yangın çıkan tek katlı müstakil ev ve bitişiğindeki ahır, kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:55
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        Müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda yangın
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        Ovadüzü Mahallesi 308. Sokak’ta Sezgin Tokuş’a ait tek katlı müstakil ev ile bitişiğindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken 4 büyükbaş hayvan öldü.

        Yangında elinde yanık oluşan ev sahibi Tokuş, olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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