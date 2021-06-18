Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İddiaya göre, Z.G. (54),miras davası nedeniyle husumetli olduğu halasının oğlu N.A. ile Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, aracındaki pompalı tüfeği alarak kuzenine ateş edip uzaklaştı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden yaralanan N.A, sağlık ekibince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Z.G'yi Sultanbey köyündeki evinde pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, yaralı N.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.