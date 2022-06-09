Bolu'da kümeste bulunan vaşak korumaya alındı

AA

Bolu'nun bağlı Yeniçaydurt köyünde yaşayan Mahmut Çetin, süs tavuğu beslediği kümeste yabani bir hayvan olduğunu fark ederek, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri vaşağı ağ ile yakaladı.

Sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürülen vaşağın, bakım sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı öğrenildi.