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        Haberler Gündem Bolu'da kepçe taşıyan kamyon 100 metreden dereye devrildi: 1 ölü

        Bolu'da kepçe taşıyan kamyon 100 metreden dereye devrildi: 1 ölü

        Bolu'nun turistik beldesi Yedigöller yolunda kepçe taşıyan kamyon dereye devrildi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:29
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        Kepçe taşıyan kamyon dereye uçtu
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        Kaza, Düzce, Bolu ve Zonguldak il sınırında Yedigöller yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz G. yönetimindeki üzerinde kepçe yüklü kamyon, orman yolunda yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan dereye devrildi. Kazada sürücü Cengiz G. ve yanında yolcu konumunda bulunan Necmettin Çalışkan (35) ağır yaralandı. Yaralı Cengiz G., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, kamyon içerisinde ağır yaralı olan Necmettin Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Feci kazada ölen Çalışkan’ın cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        #NECMETTİN ÇALIŞKAN
        #Bolu
        #haberler
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