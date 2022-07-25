Kaybolan köpeği orman muhafaza memurları buldu

DHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan köpek, orman muhafaza memurları tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Geçen 11 Temmuz'da, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Mercimek ailesinin 'Bulut' isimli köpekleri kayboldu. Aile, ormanda yaptığı aramalara rağmen köpeklerini bulamadı. Aile bireyleri, bölgedeki ağaçların üzerine ve çevre köylerdeki direklere ilanlar asarak yardım istedi. Kayıp köpek, 21 Temmuz'da ormanda devriye gezen Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Ovacık Şefliği Toplu Koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları Musa Bozkurt ve Ali Kemal Aksöz tarafından bulundu.

Aileye müjdeli haberi ulaştıran ekipler, hayvanı sahibi Ali Mercimek'e teslim etti. Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, ekiplere teşekkür etti.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.