Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı

AA

Alınan bilgiye göre, Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde ikamet eden Fazlı Y. (70) ile eşi, Kovid-19'a yakalandı.

Tedavileri evde devam eden çift, bahçe kapısına "Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak." yazısı astı.

Duyarlılık örneği sergileyen çift, çevredikilerin takdirini topladı.

Fazlı Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kendilerini ziyarete gelenlerin hastalığa yakalanmaması için bahçe kapısına uyarı yazısı astıklarını belirten Fazlı Y, "Bu, kul hakkı, bunun için böyle bir uyarı yazısı asma ihtiyacı duyduk." dedi.