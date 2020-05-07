Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor

Bolu'ya, 22 Nisan'da getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen 353 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüs ve yakınlarının araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karantina süreleri tamamlanarak evlerine gönderilenlere çam fidanı takdim edildi.

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.