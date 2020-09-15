Bolu'da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda A.F.M. (30) ve U.N.C'nin (34) Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, 2 kişiyi gözetim altında tutulacakları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.

Yakalanan 2 kişi hakkında karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.