Bolu'da kaçakçılık operasyonu

AA

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi yakınlarında yapılan uygulamada, Ankara'dan İstanbul'a seyreden bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 bin 515 adet kaçak cep telefonu kırılmaz camı, çeşitli telefonlara ait şarj cihazı ve silikon kılıf ele geçirildi.

Malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü K.E.D.(36),emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.