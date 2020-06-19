Bolu'da kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

l Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mudurnu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçak kazı yapılan alana giden Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüpheliyi kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

Şüphelilerin define bulmak amacıyla 1 hafta uğraşarak, 15 metre derinliğinde çukur kazdığı ve çukura merdivenle inip çıktığı öğrenildi.