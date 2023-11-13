Bolu'da Irak uyruklu yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Bolu'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Irak uyruklu yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Irak uyruklu 75 yaşındaki Nassar Ahmed Faisal Al Khazaali'den 2 gündür haber alamayan yakını, şahsın Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan evine gitti.

Yanında bulunan yedek anahtarla eve giren kişi, yaşlı adamı hareketsiz şekilde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Irak uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.