Bolu'da gösteri ve yürüyüşler için kente giriş çıkışlar 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamı oluruyla kentte milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, Türkiye'de ve dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların engellenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ile özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Kentte, yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikle belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve protesto eylemleri, miting, stant açma, çadır kurma, ticari faaliyetler hariç olmak üzere el ilanı, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylemler ile etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden Bolu'ya gelebilecek araçlar ve şahısların ile girişlerinin 15 Haziran saat 08.00'den 29 Haziran saat 08.00'e kadar yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler, resmi bayram ile kutlamalar, gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında üyelerine yönelik yapacağı toplantıların söz konusu yasaklardan hariç tutulduğu aktarıldı.
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