20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmesiyle artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Bolu Terziler Odası'ndan destek istedi.
Son günlerde alınan tedbirler dolayısıyla sokağa çıkan vatandaşların az olması ve mağazalardaki alışveriş oranlarının düşmesi nedeniyle işlerinde durgunluk yaşayan Terziler Odası üyesi iş yerleri de sağlık personeline destek olmaka amacıyla maske dikmeyi kabul etti. İlde faaliyet gösteren terziler ve çeyiz dükkanları hastanelerden kendilerine kumaşların ulaştırılması üzerine çalışmaya başladı.Terziler tarafından eldiven ve maske kullanılarak dikilen maskelerin, hastaneye ulaştırıldıktan sonra press ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra hastane çalışanlarının hizmetine sunulduğu öğrenildi.
Kent merkezinde bulunan Güler 1 Pasajında çeyiz dükkanı bulunan Aygül Olacakoğlu, yaptığı açıklamada, sağlık personeline destek amaçlı maske diktiklerini ifade etti.İş yerinin bulunduğu pasajda faaliyet gösteren 4 terzinin daha kendisi gibi maske diktiğini dile getiren Olacakoğlu, diktikleri maskeleri kullanılmak üzere sağlık personeline teslim edeceklerini söyledi.
Sema Ersoydan ise, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bolu Terziler Odası'ndan rica etmesi üzerine kendilerinin maske dikmeye başladığını anlatarak, "Hastanelerimizde kumaş varmış. Tedbir amaçlı maske dikilmeye karar verilmiş. Hem ellerindeki kumaşları değerlendirmek istemişler hem de olası bir duruma karşı tedbir almak istemişler. Biz de boş duruyorduk zaten. İşimiz falan yoktu. Oturmaktansa işin ucundan tutmak istedik. O şekilde başladık. iki gündür de maske dikiyoruz." dedi.Kendi iş yerinin bulunduğu pasajdaki 5 terzi ile il merkezinde bulunan diğer pasajlar ve iş hanlarında faaliyet gösteren terzilerin de maske diktiğini belirten Ersoydan, bu dönemde herkesin sağlık personeline destek olması gerektiğini kendilerinin de bu şekilde yardımcı olduğunu dile getirdi.Fatih Bıçakçı da hastanelere destek olmak için maske yapmak istediklerini kaydederek, "Bu konuda bütün terziler seferber olduk. Biz de kendi elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik. Zaten işlerimiz de durgundu. Bu nedenle hastanelerimize destek oluyoruz." ifadesini kullandı.
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