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Olay, saat 20.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Kundakçıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi Ö. isimli genç kadın, bir süre önce şiddet gördüğü nedeniyle dini nikahlı eşinden ayrılarak çocuğuyla birlikte Bolu’daki ailesinin yanına geldi.
Eşinin evine dönmesini isteyen Recai Bozkurt, Sevgi Ö.’den olumsuz yanıt alınca Bartın’dan Bolu’ya geldi. Akşam saatlerinde eşini takip eden Bozkurt, otomobille Sevgi Ö.’nün yanına yaklaşarak tüfekle 3 el ateş etti. Aydınlatmanın olmadığı sokakta, şans eseri mermiler genç kadına isabet etmedi. Çevredeki vatandaşların evlerinden çıkması üzerine Recai Bozkurt, aracıyla olay yerinden kaçtı.
EŞİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kadın, ifadesinin ardından kendisini kurşun yağmuruna tutan eşiyle telefonda konuştu. Eşini, olay yerine gelmesi için dakikalarca ikna etmeye çalına Sevgi Ö., “Bak senin ölmen de benim ölmem de çocuğumuzun yararına olmaz. Zararına olur. Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız” dedi.
GENÇ KADIN İSYAN ETİ
Tüm çabalarına rağmen dini nikahlı eşini yanına gelmesine ikna edemeyen genç kadın, gözyaşları ve çaresizlik içinde, “Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum” ifadelerini kullandı.
3 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Recai Bozkurt’un olay yerinden kaçtığı otomobili Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Aracıyla en son Karacaağaç Mahallesi istikametine gittiği belirlenen Bozkurt ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. İHA'nın haberine göre; yaşanan kovalamacanın ardından polis aracıyla önü kesilen Recai Bozkurt yakalanarak gözaltına alındı.
ŞAŞIRTAN SAVUNMA
Sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine getirilen Recai Bozkurt, gazetecilerin ‘Neden yaptın?’, ‘Öldürmek için mi ateş ettin’ sorularına, “Ben kendime sıktım, kendime” diyerek cevap verdi.
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