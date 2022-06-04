Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda kızıl geyik yavrusu gören çobanlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kızıl geyik yavrusunun bulunduğu bölgede arama çalışması ve gözlem yapan ekipler, anne geyiğe rastlamadı.

İşletme müdürlüğüne getirilerek ilk kontrollerinin ardından Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl geyik yavrusu, bakım süreci sonrasında doğaya salınacak.