Bolu'da orman yangını! Müdahale ediliyor

Demirhanlar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki köylerde bulunan ilk müdahale araçları ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.