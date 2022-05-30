Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için olay yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "8 hektarlık çam ormanı yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı" dedi

30.05.2022 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da orman yangını!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün saat 15.00 sıralarında, Bolu'nun Göynük ilçesi Demirhanlar Köyü Karalı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Bolu, Sakarya ve Ankara'dan gelen orman ve itfaiye ekipleri, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

DHA'da yer alan habere göre yangında 8 hektarlık çam ormanı yandı. Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Vali Kılıç yangının kontrol altına alındığını belirterek, Orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir.

Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlanılmıştır dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
Ordu'daki 'Müsilaj Operasyonu'nda 4 tutuklama
Ordu'daki 'Müsilaj Operasyonu'nda 4 tutuklama
İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Maltepe'de kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı Maltepe'de kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.