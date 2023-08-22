Bolu'da borç-alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Bolu'da İsmail Çetin, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Sultan köyünde meydana geldi. Köyün yakınlarındaki alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, iddiaya göre, borç-alacak nedeniyle İsmail Çetin ile tartıştı.

DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin'i darp etti. Şüpheliler, daha sonra Çetin'i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin'n cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.