Sahte bandrollü tütün operasyonu

Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 994 paket kıyılmış tütün ele geçirdi.

Kaçak tütünlerin piyasa değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.Ş. (48) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.