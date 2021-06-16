Bolu'da bioenerji fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA

Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan fabrikanın gübrelerin bekletildiği silo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında hasar oluştu.