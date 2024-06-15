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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da beyaz et fabrikasındaki 22 işçi yemekten zehirlendi | Son dakika haberleri

        Bolu'da beyaz et fabrikasındaki 22 işçi yemekten zehirlendi

        Bolu'nun Göynük ilçesinde beyaz et üretimi yapılan fabrikada çalışan 22 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:43
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        Beyaz et fabrikasında 22 işçi yemekten zehirlendi
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        Olay, beyaz et üretimi yapılan fabrikanın Dedeler köyünde bulunan tesisinde meydana geldi. Fabrikada bulunan bazı işçiler yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle rahatsızlandı.

        İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından ilçede bulunan Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. DHA'nın haberine göre; 22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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