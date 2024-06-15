Bolu'da beyaz et fabrikasındaki 22 işçi yemekten zehirlendi

REKLAM advertisement1

Olay, beyaz et üretimi yapılan fabrikanın Dedeler köyünde bulunan tesisinde meydana geldi. Fabrikada bulunan bazı işçiler yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle rahatsızlandı.

İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından ilçede bulunan Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. DHA'nın haberine göre; 22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.