Mudurnu-Akyazı kara yolunun kenarlarında karların erimeye başlamasıyla mor ve sarı çiğdemler kendini göstermeye başladı.

Çiğdemlerin çiçek açtığı bölge, güzel manzara sunuyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan çiğdemler, görüntüsü ve kokusuyla cezbediyor.

Vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin sunduğu güzel görüntünün fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.