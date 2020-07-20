Bolu'da apartmanın 5. katından düşen anne ve bebeği öldü

Alınan bilgiye göre, Songül Can (33) dün akşam 10 aylık bebeğiyle Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'taki apartmanda oturan yakınlarını ziyarete gitti.

Çocuğunu uyutmak için yan odaya giden Can'ın bebeğiyle balkondan düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve bebeği, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.