Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bolu'da akaryakıt deposundan şüpheli madde çıktı: 9 polis zehirlendi

        Bolu'da akaryakıt deposundan şüpheli madde çıktı: 9 polis zehirlendi

        Bolu'da bir aracın yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceledikleri esnada kokudan zehirlenen 9 polis tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 01:55 Güncelleme: 03.09.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt deposundan şüpheli madde çıktı: 9 polis zehirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince dün Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, yabancı plakalı bir aracın durdurulduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında polislerin söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz."

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Habertürk Anasayfa