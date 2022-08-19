Ahşap ev alev aldı, mahalle elektriksiz kaldı

Bolu'da meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise vatandaşların halen elektrik bulunan kablolara yaklaşmaması için olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.