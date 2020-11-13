Bolu'da 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, hakkında ihbar bulunan aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, aracın farklı yerlerine saklanmış 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan Ş.G. (31),B.K. (29),Y.T. (22) ve Murat A. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Murat A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.