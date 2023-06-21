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Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. 11 kişi müdahalenin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin tedavisi sürüyor

Giriş: 21.06.2023 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
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AA

Kent merkezindeki bir restoranda yemek yiyen, aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere gitti.

11 kişi müdahalenin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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