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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da 2 köye şap karantinası | Son dakika haberleri

        Bolu'da 2 köye şap karantinası: 22 köyde önlem

        Bolu'da şap hastalığı nedeniyle 2 köy karantinaya alınırken, bu köylerin çevresindeki 22 köyde de tedbiren hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:36
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        Bolu'da 2 köye şap karantinası
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri, 7 Mart tarihinde şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

        Öte yandan karantinaya alınan 2 köyün yakınındaki 10 kilometre çapındaki köyler içinde hayvan giriş çıkışı yasalandı.

        Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köyü olmak üzere toplamda 22 köyde şap hastalığı tedbiri uygulanıyor.

        Tedbir kurallarına uymayan köylerde ise tespit halinde vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

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        #yerel haberler
        #Bolu Haberleri
        #Mudurnu
        #şap hastalığı
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