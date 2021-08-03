Bolu’da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu. Önergeyle ilgili konuşan Özcan, “Önerge getiriyorum. Bolu’da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu’ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu’ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu’ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum’da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu’da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.
ÇAY FIRLATTI
Başkan Özcan’ın önerisi AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Meclis üyelerinin kendilerine söz verilmemesine sinirlenmesi üzerine Başkan Özcan, masasının altından çıkardığı çayları üyelere fırlattı. Çay fırlatılması üzerine gergin anların yaşandığı meclis salonunu terk eden Özcan’a AK Parti ve MHP’li üyeler “faşist, diktatör, terbiyesiz” diyerek tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!