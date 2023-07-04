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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Habertürk'e açıklamalar...

Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu seçimi kaybeden sayın genel başkan ve ekibine karşı yürüyorum. Yanlış politikalar ürettiler. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Biz seçim kaybedilmiş diyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını izledim, hiçbir şey olmamış gibi, büyük başarılar elde edilmiş gibi havalar içerisinde. Herşey yanlıştı. 6'lı Masa'nın kurulması yanlıştı. 4 partiye o kadar milletvekili verilmesi yanlıştı. Toplumun gerçek sorunlarıyla ilgili tespitler ortaya konulamadı. HDP'nin peşine katılıyor imajına çok büyük katkı verdiler söylemlerinde. Atatürk'ten hiç bahsetmediler. Ortak manifestoda Atatürk'ün resmini dahi kullanmadılar. 8 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, insanlar güvenemedi. Salona bile hangi sırayla gireceklerine yarım saatte karar verdiler. İnsanlar el mecbur gidip Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Az önce Tayyip Erdoğan'a yüksek oyu veren ilçeden geçtim. Şahsıma sevgi gösterilerinde bulundular ve '6'lı Masa ve sayın Kılıçdaroğlu ülkenin sorunlarına çözeceğine inanmadık, istemeye istemeye sayın Erdoğan'a kerhen oy verdik' dediler. Güncellenmiş parti programı, tüzük değişikliği, kadrolar olursa kısa süre içerisinde iktidarı 5 yılı tamamlamadan göndeririz. Yaklaşık 135 kilometrelik yolum kaldı. Genel merkeze yaklaştığımda halka çağrıda bulunacağım. 'Beni genel merkezin önünde bekleyin' diyeceğim. Orada büyük bir kitle beni karşılarsa genel merkez bu mesajları alacaktır. Şu an çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı aradı. 'Haklısın, doğru bir şey yapıyorsun' diyorlar. Bazıları itiraf ediyor 'Bizim senin kadar cesaretimiz yoktu' diyor. Bir tek kişi arayıp da 'yanlış yapıyorsun' demedi. Bana onbinlerce mesaj geliyor. Bir telefon dışında 'sen haksızsın' diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Eğer tepki gösteriyorsanız milletvekillerinden, belediye başkanlarından 'telefon bekliyorum, lütfen tepkilerinizi ve niye yanlış yaptığımı söyleyin' dedim. Bir Allah'ın kulu 'sen yanlış yapıyorsun' demedi. Herşeyi tartışabiliriz. Yolda yürürken şunu görüyorsunuz, yanınızdan geçen araçların korna seslerinden dip dalgayı hissediyorsunuz.

AKP'yi tek adam düzeniyle suçluyoruz. Doğru da söylüyoruz. Erdoğan kendi partisinde ve ülkede tek adam rolünde. Sayın Kılıçdaroğlu lafta demokrat. O da parti içerisinde tek adam. Beni tedbirli olarak disipline veriyor, suçlama bile belli değil. Bu bile bana yazılı olarak bildirilmiyor. Adaletten bahsediyor, adalet için yürüyor, 22 yaşından bu yana CHP'nin her aşamasında bulunan bir kardeşinin 1,5 yıldır telefonu açmıyor, maillerine, mektuplarına cevap vermiyor. Benimle görüşmeyi reddediyor. Atatürkçüyüm, 6 Ok'a sonuna kadar sahip birisiyim. Benim gibilerinden rahatsız . O Canan Kaftancıoğlu gibi 2. Cumhuriyetçilerle, Sorosçularla yürümek istiyor. Badem bıyıklıları zihniyet olarak kullanıyorum. Bizim de katkımızda parlamentonun üçte ikisinin yakını Atatürk düşmanı insanlardan oluşuyork, bunu açık söyleyeyim. Bunun 40 tanesini biz verdik zaten. Beni siyasei rüşvetle kararımdan vazgeçtiremezsiniz dedim. Bana başka yerlerden de teklifler geldi. AK Parti'den olsun, bazı partilerden olsun. Çoğu koltuk sevdalısının 'hayır' diyemeyeceği teklifler. Yürüyüşe başladığım andan itibaren bu telefonlar kesildi.

Kendisiyle görüştük birkaç kez. Bir değişim platformu kurmuş. Oradaki hususlara katılıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Halkı suçlayamayız. Sorumluyu bulacağız gibi ifadeler var. Sorumlu belli aslında, aramaya gerek yok. Ekrem Bey'in biraz daha net olmasını bekliyorum. Manifestoda katılmadığım herhangi husus yok. Çok fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Bugün genel başkanın konuşmasını izlediyseniz, yakın gelecekte değişimden bahsetmiyor. Tek adam partisi değil diyor CHP. Bal gibi tek adam parti.i PM'yi kendisi oluşturuyor, yüksek disiplin kurulunu kendisi oluşturuyor. Canı istediğini milletvekili yapıyor. Belediye başkanlarının fikrini umursamıyor. Olursa da değişim ona da ben karar veririm diyor. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Kemal Bey'in mi partisi?