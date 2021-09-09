Bolu Belediye Başkanı'nın sosyal medya yayınında anlattığı anısına AK Parti'den tepki

AA

Bolu Milletvekili Aydın, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Aydın, Özcan'ın tutumunu anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Özcan'ın tutumunun yanlış olduğunu dile getiren Aydın, "Adamlık, cinsiyetle alakalı bir şey değil. Bu karakterle, şahsiyetle alakalı bir şey. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bıraksın. Bizim üzerimizden elini çeksin, bizi aşağılamaktan vazgeçsin. Bunu benim bir anne olarak kabul etmeme imkan yok." dedi.

Aydın, Özcan'ın sosyal medya yayınında anlattığı anısıyla ilgili özür dilemesine de değinerek "Bu özür nasıl bir özür? Bunu kabul etmeye imkan yok. Özür şartlı olmaz. 'Bunu siyaseten kullanmayanlar', 'Bunu siyaset malzemesi yapmayanlar' gibi bunu baştan parantez içine almış. Demek ki bunu 'Özür dileyeyim de bundan kurtulayım' olarak görmüş. Çıksa da canlı yayında tüm kadınlardan özür dilese ya. Kadını ve AK Parti'li kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor. Bu, böyle bir şey değil. Tekrar söylüyorum, kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin çünkü ona bedeli ağır olacak." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Suat Güner de Bolu'nun bütçesi, nüfusu ve diğer özellikleriyle Türkiye'nin küçük illerinden biri olmasına rağmen Özcan'ın söylemleri ve aldığı kararlar nedeniyle sürekli ülke gündeminde olduğunu belirtti. Bolu'nun ulusal basında büyük şehirlerden daha fazla konuşulduğuna dikkati çeken Güner, "Maalesef iyi konuşulmuyoruz. Bir tarafta ırkçı söylemlerle konuşuluyoruz, bir tarafta kötü esprilerle gündeme geliyoruz. Hep böyle konuşuluyoruz biz Türkiye gündeminde. Nerede kaldı bizim doğal güzelliklerimiz, tabiat varlıklarımız?" diye konuştu.