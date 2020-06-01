Koronavirüs salgını sonrası Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda acil ve tutuklu işler dışında bir kısım adli işlemlere ara verilmesine karar vermiş, yasalarda öngörülen sürelerin 15 Haziran'a kadar durması kararlaştırılmıştı. Adliyelerde uzaktan/esnek/nöbet usulü çalışma düzenine geçilmişti. Salgınla mücadelede gelinen noktada tüm alanlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde de aşamalı olarak normale geçiş planlandı. Bolu Adliyesi de Adalet Bakanlığı ve HSK’nın aldığı tüm tedbirleri uygulayarak “yeni normale” dönüş hazırlıklarını yaptı.
BEKLEME ALANLARINDA SOSYAL MESAFE AYARI
Bolu Adliyesi bekleme alanlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturulmasını teminen uyarıcı yazılar yazıldı, ön bürolar, danışma masaları, icra işlemleri için bekleme yerlerinde sosyal mesafeyi korumaya yönelik sosyal mesafe yer etiketleri ve uyarıcı zemin etiketleri yapıştırıldı. Adliyeye gelen iş sahiplerinin görebileceği alanlara koronavirüs uyarı afişleri asıldı. Asansör önlerine, bina giriş ve duruşma kapılarına el antiseptikleri ve kolonyalar yerleştirildi. İş sahiplerinin kalemlerdeki personelle fiziki temasını engelleyen ayaklı şerit bariyerler konuldu. Bekleme alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlendi.
ATEŞ ÖLÇÜLECEK, MASKE TAKILACAK
Adliyeye girişlerde ateş ölçerlerle ateş ölçülmeye devam edilecek ve herkes adliyeye maske ile girebilecek. Rutin aralıklarla adliyenin dezenfektesine ve günlük temizliğine devam edilecek.
"MASKELERİMİZİ TAKALIM, SOSYAL MESAFEMİZİ KORUYALIM, ADALET İÇİN UZLAŞALIM"
Bugünden itibaren normal mesai düzenine geçilen adliyede 16 Haziran'da da duruşma ve keşifler yapılmaya, duran süreler işlemeye başlayacak. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, twitter hesabından paylaşımda bulunarak “Adalet Bakanlığımız ile Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun aldığı tedbirler çerçevesinde Bolu Adliyesi “yeni normale” hazır... Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, adalet için uzlaşalım...” ifadelerini kullandı.
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