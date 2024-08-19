3 üniversite 87 öğretim üyesi ve 5 sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru tarihleri
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve sözleşmeli personel alıyor. Başvurular devam ederken, adayların ilana göre çevrim içi veya şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, Ağustos 2024 üniversite iş ilanları...
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi için canlı model alımı yapacağını duyurdu. Adayların ilgilendikleri iş ilanına göre, başvurularını çevrim içi veya şahsen yapmaları gerekiyor. İşte, öğretim üyesi alımı ve diğer detaylar...
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BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 59 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 59 öğretim üyesi alıyor. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, 'Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi' üzerinden alınacak. Doktor kadrosuna başvuracak adayların ise üniversitenin ilan birimine başvurması gerekiyor. Başvurular, 17 Ağustos ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Süleyman Demirel Üniversitesi 14 öğretim üyesi ve 1 sözleşmeli personel alacak. Öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar, 19 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında 'https://ikbasvuru.sdu.edu.tr' sitesinden çevrim içi yapabilir.
Öte yandan üniversite, Güzel Sanatlar Fakültesi için 'erkek canlı model' arıyor. İlgilenenlerin, 19 Ağustos ile 23 Ağustos 2024 arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Personel İşleri Bürosuna şahsen başvurması gerekiyor.
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; üç erkek ve bir kadın olmak üzere dört canlı model alımı yapacak. İlgilenen adayların 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde üniversiteye şahsen başvuruda bulunması gerekiyor. Kabul edilen adaylar, 27 Ağustos 2024 saat 10.00'da sözlü sınava girecek.
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 14 öğretim üyesi alıyor. İlgilenen adayların önce 'http://www.kmu.edu.tr' adresinden çevrim içi başvuru yapmaları ardından istenilen belgeler ile üniversiteye başvurması gerekiyor. Öğretim üyesi ilanı için verilen süre 19 Ağustos ile 2 Eylül arasında.