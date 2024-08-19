Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi için canlı model alımı yapacağını duyurdu. Adayların ilgilendikleri iş ilanına göre, başvurularını çevrim içi veya şahsen yapmaları gerekiyor. İşte, öğretim üyesi alımı ve diğer detaylar...