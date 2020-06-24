ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı ABD'yi meşgul etmeyi sürdürüyor. Rusya'dan Bolton'un kitabına ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, kitapla ilgili okuyuculara "abartmayın" çağrısında bulundu. Peskov, ABD´nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton´ın yayımlanan "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı için okuyuculara "abartmayın" çağrısında bulundu.
"BU TARZ KİTAPLARIN GÜVENİLİRLİLİĞİNİ ABARTMAYIN"
Peskov, ABD´nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton´ın çok tartışılan ve bugün yayımlanan "Olayın Olduğu Oda" adlı kitabı için, "Bu tarz yayınların güvenilirliğini ve önemini abartmayın" açıklamasında bulundu. ABD mahkemesi, Beyaz Saray´ın "gizli bilgileri ortaya çıkarabileceği" endişesi nedeniyle karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton´ın kitabının yayımlanmasına izin vermişti.
TRUMP, BOLTON´I YALANCILIKLA SUÇLAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, "Bolton bir yalancı. Beyaz Saray'daki herkes ondan nefret ediyor. Aslında hiç çok sevilen ve saygı duyulan biri olmamıştı. Tanıdıkça hepimizin ona olan saygısı daha da azaldı. Ben şahsJohn en onun deli olduğunu düşündüm" açıklaması yapmıştı.
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