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Brezilya'da pazar günü gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri'ni 2 milyon oy farkla solcu rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybeden mevcut Başkan Bolsonaro, aradan geçen iki günün ardından ilk kez kamuoyuna seslendi.

Yenilgiyi kabul etmeyen Bolsonaro, pazar gününden beri devam eden protestoların, oylama üzerindeki "öfke ve adaletsizlik duygusunun" meyvesi olduğunu söyledi.

Anayasa'yı takip etmeye devam edeceğini ifade eden Bolsonaro, her zaman anayasa tarafından desteklendiğini belirterek kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Bolsonaro'nun halka seslenişinin ardından konuşan Genelkurmay Başkanı Ciro Nogueira, Lula hükümetine geçiş sürecini başlatacaklarını belirtti.