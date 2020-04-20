20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da, yaklaşık 600 kişi koronavirüs önlemlerine karşı sokağa çıktı.
Genelkurmay önünde toplanan göstericilere Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı.
Birçok göstericinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görülen gösteride, "Bolsonaro ile askeri müdahale" pankartı açılırken, ordunun duruma müdahale etmesi çağrısı yapıldı.
Salgının hızını yavaşlatmak için eyalet valileri tarafından sokağa çıkma yasağı kararlarının alındığı ülkede, göstericiler Anayasa Mahkemesi ve Kongre'nin kapatılmasını istedi.
Gösteride bir konuşma yapan Bolsonaro, "Buradayım çünkü size inanıyorum. Siz buradasınız çünkü Brezilya'ya inanıyorsunuz. Hiçbir şeyi müzakere etmek istemiyoruz. İstediğimiz hemen harekete geçilmesi" ifadelerini kullandı.
Yaptığı konuşmada 'askeri müdahale' talebine değinmeyen Bolsonaro, "Ülkeniz için savaşmalısınız. Demokrasiyi garanti etmek için ve en değerlimiz, özgürlüğümüz için neyin yapılması gerektiği konusunda başkanınıza güvenin" ifadelerini kullandı.
Latin Amerika'da en fazla vakanın olduğu Brezilya'da 38 bin 654 vaka görülürken, toplam can kaybı ise 2 bin 462'ye ulaşmış durumda.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçlamış, bundan sonra yaptığı tüm açıklamalarda salgını hafife almıştı.
Bolsonaro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesine getirilen yasağı "diktatörce" şeklinde nitelendirerek, "İnsanların plaja gitmesini yasaklamak mı? Aman Tanrım. Plajlar açık alanlar, oralara gitmekte sorun yok. Bu bir tür diktatörlük" ifadelerini kullanmıştı.
Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneye gitmiş, buradan çıkışta ise insanlarla fotoğraf çektirdiği için tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı.
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