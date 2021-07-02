Bolsonaro'dan meydan okuma!

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Açıklama, Brezilya’nın eski solcu Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın seçim anketlerinde Bolsanaro’nun önüne geçtiği alarmı sırasında geldi.

Bolsonaro, sosyal medya üzerinden yaptığı haftalık konuşmada, ‘‘Seçimi temiz bir şekilde kazanana başkanlık kuşağını teslim edeceğim. Dolandırıcılıkla değil.’’ açıklamasını yaptı.

Bolsonaro’nun yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerinde, Brezilya'da ABD’de yaşanana benzer sahnelere tanıklık edebileceği konuşuluyor. 2021’e damgasını vuran ve 6 Ocak tarihinde ABD’de yaşanan Kongre baskının da Trump yanlıları seçimlerde sahtekarlık olduğunu iddia etmişlerdi. Baskın can kayıplarıyla sonuçlanmıştı.

Reuters, Bolsonaro’nun bu tip söylemlerinin Trump ile benzer söylemsel pratikler içerdiğini ve seçimlere meydan okumak için bir zemin hazırlama niteliğinde olabileceğini vurguluyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro aynı zamanda, seçimlerde kullanılan teknolojik oy sistemini değiştirmek istiyor. Basılı oy pusulaları için yasa tasarısında bulunan lider, bunun sahtekarlıktan kaçınmak için daha elverişli bir yöntem olduğunu vurguluyor.

Brezilya’da Bolsonaro’nun yasa tasarısı hâlihazırda pek ilgi görmedi. Brezilya’daki uzmanların bu konuda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Mevcut elektronik oy kullanma sistemin yerinde kalması durumunda Bolsonaro, insanları "uyardığı’’ bildirdi. Bolsonaro, halkın bunu kabul etmeyeceğini dile getirdi. Satır başlıkları arasında Covid-19 yardım paketlerinin uzatılması da vardı.