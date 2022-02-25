Bolsonaro'dan Rusya'yı kınayan yardımcısına tepki

AA

Dışişleri Bakanı Carlos França ile sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında konuşan aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleyi kınayan Devlet Başkan Yardımcısı Mourao'nun bu konuda görüş belirtmesini eleştirdi.

Bolsonaro, Mourao'nun ismini söylemeden, yardımcısının açıklamalarının bulunduğu haberi göstererek, "Anayasanın 84. maddesi bu konu hakkında konuşacak kişinin Devlet Başkanı olduğunu söylüyor ve Devlet Başkanının adı Jair Messias Bolsonaro. Bunları söyleyen kişi, tüm saygımla söylüyorum, söylememesi gereken bir şey söylüyor, onun sorumluluğu değil." ifadelerini kullandı.

SESSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

AA'nın haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale hakkında sessizliğini koruyan Bolsonaro, bu konu hakkında, Dışişleri ve Savunma gibi gerekli bakanlarla görüştükten sonra bir karar alacağını söyledi.

Bolsonaro, geçen hafta Rusya'ya yaptığı resmi ziyarete işaret ederek, "Biz barıştan yanayız, barış istiyoruz. Rusya'ya barış içinde seyahat ettik, Başkan Putin ile olağanüstü bir temas kurduk." diye konuştu.

BATI ÜLKELERİNİ ELEŞTİRMİŞ, ASKERİ MÜDAHALEYİ HİTLER ALMANYA'SINA BENZETMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, yerel basına verdiği demeçte Ukrayna krizi hakkında şahsi görüşlerini paylaşmış ve Brezilya'nın Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduğunu söylemişti.

Mourao, "Batı dünyası, yatıştırma politikasıyla 1938'de Hitler ile nasılsa şimdi de öyle ve Putin yatıştırma politikasına saygı göstermedi, gerçek bu. Bence, sadece ekonomik yaptırımlar işe yaramaz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'ya karşı güç kullanılması gerektiğini belirten Mourao, "Güç kullanılması ve Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu benim fikrim. Eğer batı dünyası basit bir şekilde Ukrayna'nın düşmesine izin verirse, sıradaki Bulgaristan olur, sonra da sırayla baltık ülkeleri. Tıpkı Hitler Almanyası'nın 1930'larda yaptığı gibi." şeklinde konuşmuştu.

Mourao, Brezilya'nın Ukrayna krizindeki pozisyonuna ilişkin, "Brezilya tarafsız değil, Brezilya, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyduğunu açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla Brezilya Ukrayna topraklarının işgalini kabul etmez." diye konuşmuştu.