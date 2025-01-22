Bologna: 2 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bologna ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bologna oldu.

Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 71'de Thijs Dallinga ve 72. dakikada Samuel Iling attı. Borussia Dortmund'un tek golünü ise 15. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy kaydetti.

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Bu sonucun ardından Bologna puanını 5'e yükseltirken, teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Sarı Siyahlılar, evinde Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İtalyan temsilcisi Bologna, deplasmanda Sporting CP'ye konuk olacak.