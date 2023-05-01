Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Bologna: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasının kapanış maçında Juventus, Bologna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Giriş: 01.05.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Bologna: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
AA

Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Juventus, orta sıralardaki Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda, Juventus 61. dakikada Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik ile maçta skora dengeyi getiren golü buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bologna, 45 puanla 8. sırada yer alırken, Juventus ise puanını 60 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Juventus, bu maçla birlikte ligde üst üste 4. maçında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 4 maçından 3’ünü kaybetti.

Serie A’nın 32. haftasında dün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Inter-Lazio: 3-1, Cremonese-Hellas Verona: 1-1, Napoli-Salernitana: 1-1, Sassuolo-Empoli: 2-1 ve Fiorentina-Sampdoria: 5-0.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
2023 KPSS sınavı ne zaman?
2023 KPSS sınavı ne zaman?
102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
2023 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.