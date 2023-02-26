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Haberler Futbol İtalya

Bologna: 0 - Inter: 1 MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'ya 1-0 yenildi ve lider Napoli ile arasındaki puan farkı açıldı

Giriş: 26.02.2023 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Bologna: 0 - Inter: 1 MAÇ SONUCU
AA

Bolonya kentindeki Renato Dell'Ara Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin orta sıralarındaki Bologna, şampiyonluk için iddiasını sürdürmek isteyen Inter'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 76. dakikasında ev sahibi ekip, Riccardo Orsolini'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Bologna sahada 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla lider Napoli'nin maçını kazandığı haftayı Inter puansız kapattı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Lider Napoli ve en yakın takipçisi konumunda bulunan Inter arasındaki puan farkı 18'e çıktı.

Bologna ise puanını 35 yaparak, 7. basamakta yer aldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Fotoğraf: İHA

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