Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için "İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak." ifadelerini kullandı.



Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.